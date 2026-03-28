篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）に出演している知英、高橋努、尾碕真花、沢村玲（ONE N' ONLY）、河内大和、久保田悠来、小久保寿人、団長安田（安田大サーカス）、カルマがクランクアップを迎えた。

参考：知英、7年ぶりの日本ドラマ復帰で感じた“変化” 篠原涼子には「一瞬で恋に落ちました」

本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

最終回の放送を前に、舞台となった氷川拘置所に収容されていた未決拘禁者・死刑囚・受刑者役を演じた知英、高橋、尾碕、沢村、河内、久保田、小久保、団長安田、カルマがクランクアップを迎えた。

未決拘禁者のパク・ハユン役を演じた知英は、日本の連続ドラマには約7年ぶりの出演となった。「久しぶりの日本のドラマだったのですが、変わりのない温かい気持ちでみなさんが迎えてくれました」と振り返り、「ハユンはまるで自分みたいなところがあって、いろんな気持ちになりました。みなさんと一緒に共演できて本当に嬉しかったです」と喜びを言葉にした。

未決拘禁者・渡海憲二役の高橋は「3ヶ月半、お世話になりました。ずいぶんとかっこよく撮っていただいてありがとうございました」と感謝し、撮影が続くメンバーやスタッフたちに「残りの撮影もケガや体調に気を付けてがんばってください」とエールを送った。

未決拘禁者の羽田美波役を熱演した尾碕は「暴れて吠えて始まり、最後も、落ち着いたかなと思ったらまたちょっと吠えて怒って終わるという、狂犬のような美波だったのですが、どこか憎めないキャラクターを最後まで演じることができて、すごく楽しかったです」と充実した表情。

トランスジェンダーの未決拘禁者・内村優役に挑んだ沢村は「初のゴールデンプライム帯のレギュラーだったのですが、この作品に携われたことを誇りに思って、これからの俳優人生をがんばっていきたいと思います」と、本作への参加が特別な体験になったことを語った。

なお、最終回は放送時間が異なり、23時より放送開始となる。

コメント知英（パク・ハユン役）久しぶりの日本のドラマだったのですが、変わりのない温かい気持ちでみなさんが迎えてくれました。冬の撮影で寒かったのですが、心が温まる現場で、とても楽しかったです。ハユンはまるで自分みたいなところがあって、いろんな気持ちになりました。みなさんと一緒に共演できて本当に嬉しかったです。

高橋努（渡海憲二役）3ヶ月半、お世話になりました。ずいぶんとかっこよく撮っていただいてありがとうございました。残りの撮影もケガや体調に気を付けてがんばってください。

尾碕真花（羽田美波役）暴れて吠えて始まり、最後も、落ち着いたかなと思ったらまたちょっと吠えて怒って終わるという、狂犬のような美波だったのですが、どこか憎めないキャラクターを最後まで演じることができて、すごく楽しかったです。

沢村玲（ONE N' ONLY）（内村優役）シリアスな作品ではあったのですが、現場のスタッフのみなさん、共演者のみなさんが本当に温かかったです。初のゴールデンプライム帯のレギュラーだったのですが、この作品に携われたことを誇りに思って、これからの俳優人生をがんばっていきたいと思います。

河内大和（鎧塚弘泰役）拘置所の中にいるときは独りでずっと寂しかったのですが、ここ数日みんなと一緒でめちゃくちゃ楽しくて終わりたくないです。みなさん、残りの撮影をがんばってください。ドラマを見るのを楽しみにしています。

久保田悠来（沼田貴史役）いつも刺激的でした。みなさんが沼田をいじってくださり、ありがとうございました。願わくば、もう少し沼田の私服姿を見せたかったのですが、ワンシーンで終わってしまいました（笑）またみなさんとご一緒できるように頑張ります。

小久保寿人（西城直哉役）最後に暴れすぎてすみません。このシーンでクランクアップを迎えられて楽しかったです。クセが強い俳優陣たちばかりの中で日々芝居ができて面白かったです。

団長安田（安田大サーカス）（小豆務役）一番恥ずかしいNGは『怜治さん』というときに『小豆さん』と言ったことです。それで、怜治が俺を指さすという。それが一番恥ずかしかったです。

カルマ（河北竜馬役）本当にすてきな現場でした。題材が題材なだけにシリアスかと思ったのですが、ハッピーな現場でいろいろと助けていただきました。

（文＝リアルサウンド編集部）