２０２４年から芸能活動を自粛し、今月１９日に活動再開を発表したお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（５２）が２７日、都内の所属事務所を訪れ、活動再開後初めて報道陣の前に姿を見せた。同日夜には復帰後初めて漫才を行った。小沢は歩いて報道陣の前に現れた。「小沢さん、今日から復帰ですが」と問いかけられると、「ありがとうございます」と答え、「また漫才でやっていくのでよろしくお願いします」と数度、頭を下