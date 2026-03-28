２０２４年から芸能活動を自粛し、今月１９日に活動再開を発表したお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（５２）が２７日、都内の所属事務所を訪れ、活動再開後初めて報道陣の前に姿を見せた。同日夜には復帰後初めて漫才を行った。

小沢は歩いて報道陣の前に現れた。「小沢さん、今日から復帰ですが」と問いかけられると、「ありがとうございます」と答え、「また漫才でやっていくのでよろしくお願いします」と数度、頭を下げた。

事務所には、同日夜に都内で開催される「第４３５回ラ・ママ新人コント大会」に向けた打ち合わせで訪れていたもの。イベントでは井戸田潤（５３）とともに、活動再開語初の漫才を行った。

小沢は２３年１２月に週刊文春が報じたダウンタウン・松本人志の女性問題で、１５年に松本に女性をアテンドする飲み会を設定したとされ、２４年１月に活動自粛を発表。再開の際に事務所の公式サイトで謝罪し、「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたい」、「もう一度、漫才と真摯（しんし）に向き合いたい」とつづっていた。