東京・池袋のグッズショップ「ポケモンセンター」で店員の女性（21歳）が刺殺された。犯人の男（26歳）は元交際相手であり、ストーカー殺人がまた起きてしまった。 2024年12月に川崎市の女性が行方不明になり、2025年4月に元交際相手の自宅で遺体が見つかった「川崎ストーカー殺人事件」。この事件で神奈川県警は、組織的な対応ミスがあったとして43人を処分し、遺族に謝罪した。 ただ、今回の池