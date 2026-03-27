わーすたが、3月27日に開催された＜わーすた11周年公演「The World Standard〜君と♡世界じゅう！1周年！〜」＞のライブ内MCにて、今冬でのグループ解散を発表した。わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4人組デジタルネイティブ世代アイドル。2015年に結成し、グループ名は「The World Standard」の略。現在まで、13か国の国でライブ出演するなど世界に照準を合わせ活動している。アニメ「アイドルタイム