福山市の福祉施設が１８００万円あまりの給付金を不正に受け取っていたとして、指定事業所を取り消されるなどの処分を受けました。 岡山市の藤成デイズは「すくすく塾 手城」など福山市内２カ所で障害がある子どもの福祉施設を運営しています。 ２つの施設はおととしから１年以上にわたり、利用していない子どもの給付金を架空で請求するなど１８００万円あまりを不正に受け取っていたとしています。 福山市は加算金も含めて２