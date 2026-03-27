Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今年ゲットしたのモノの中で一番コスパがよかったものかもしれません。Xiaomiから2024年11月に発売された話題のスマートウォッチ「Band 9 Active」を使ってみました。激安エントリーモデルですが、スマートウォッチ初心者の私には正直これで大満足。スマートウォッチ、買うべきか迷って