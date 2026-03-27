STARGLOWが、初出演となる4月3日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』にて2ndシングル「USOTSUKI」をフルサイズでテレビ初歌唱することを発表した。3月30日に先行配信、4月1日CDリリースの新曲「USOTSUKI」は、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去の後悔を切なく歌うラブソングだという。また、ヴァセリン『グルタヒア ボディローション』の新