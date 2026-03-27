サイコムは3月27日、Intel Core UltraプロセッサやGeForce RTX 5060グラフィックスカード、無線LANを標準装備したATXミドルタワーPC「G-Master Velox III Intel Edition」を発売した。Windows 11を搭載したモデルの標準構成価格は212,700円から（3月27日時点、キャンペーン適用時）。標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮するよう設計されたゲーミングPC「G-Master」ブランドの新製品。マザーボードにIntel B860チップセッ