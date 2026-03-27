シンガポール航空は、大阪/関西〜シンガポール線を期間減便する。7月1日から31日までのSQ620/621便と、8月1日から31日までのSQ622/623便が対象となる。減便理由は運航上の理由としている。当初は1日3往復を運航する予定だった。予約客にはすでに通知した。特典航空券を含む全運賃を対象に、無手数料での払い戻しや変更を案内する。■欠航便SQ621大阪/関西（17：25）〜シンガポール（22：55）／7月1日〜31日SQ623大阪/関西（23