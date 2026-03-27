独創的なアイデアや、革新的な技術を持った自動車メーカーは、多くの場合（必ずしもすべてではないが）、そのアイデアに溺れて開発費用が嵩んでか、はたまたエンドユーザーに受け入れられなくてか、とにかく歴史に埋没していくメーカーが多いように感じる。ヴィンチェンツォ・ランチアが興したランチアというメーカーも、フィアットの助けを借りなければ歴史に埋没したメーカーだったように思う。【画像】ランチア・ラムダの後継と