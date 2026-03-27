【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） 「METAL BUILD EXPO」はBANDAI SPIRITSコレクターズ事業部の合金フィギュアブランド「METAL BUILD(メタルビルド)」の歴史を振り返ると共に、未来を提示するイベントである。 「METAL BUILD」が生まれたのは2011年。今年で15年