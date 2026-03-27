テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が２６日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「相手を意識させる一言」。ゲストの若槻千夏は、グラビアアイドルとして人気絶頂の中、２２歳で芸能活動を休止しアパレルブランドを起業。その際に現在の夫と出会ったことを述懐した。若槻は「それこそ、私。今の旦那さんはアパレルで一緒にお仕事して出会ってるんで。私が上司で