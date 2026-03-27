「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」ってどんな施設？「TAKANAWA GATEWAY CITY」にオープンした「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」は、「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに掲げた文化創造の拠点。施設名の「Narratives=物語」にはこの場所から生み出された物語を世界と共有し、未来へ繋いできたいという思いが込められています。また、「MoN」にはさまざまな物語に触れたことで生まれる「問」と、未知のもの