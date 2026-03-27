芸術文化の振興や福祉の向上に取り組む県内の団体を支援する「高知新聞厚生文化事業団」の2026年度の助成先が決まりました。10の団体にあわせて155万円を助成します。「高知新聞厚生文化事業団」は、芸術文化の振興や福祉の向上に寄与する県内の団体に対して春と秋に、助成をしてきましたが、2026年度からは年1回の助成となります。2026年度の助成先に決まったのは、アルコール依存症の人たちの支援に取り組むNPO法人「高知