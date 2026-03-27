高知県出身の書家・手島右卿さんの業績を称え創設された手島右卿賞の表彰式が3月27日、高知市で行なわれ、2026年は大阪府の墨象作家・井上空咲さんが選ばれました。手島右卿賞は高知県安芸市出身の書家の故・手島右卿さんの業績を称え創設された賞で、書を中心とする芸術分野で活躍する作家に贈られます。15回目の2026年は大阪府の墨象作家・井上空咲さんが選ばれ、3月27日、高知市のザ・クラウンパレス高知で表彰式が行われました