ＪＲ東日本によりますと、27日の午後3時1分ごろ、大石田駅～北大石田駅間で踏切事故がありました。山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突したということです。 【画像】事故現場の様子 この事故の影響で、山形新幹線（東京～新庄）と奥羽本線（山形～新庄）の上下線一部列車で運休が発生していましたが、午後５時２３分に運転を再開しました。 （午後５時３０分ＪＲ東日本発表） ■踏切で新幹線と乗用