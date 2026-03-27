イースターって？ 意味・概要をチェックイースターとは、イエス・キリストの復活を祝うキリスト教の祝祭です。日本語では「復活祭」ともよばれ、世界中のキリスト教徒にとって重要な行事のひとつとされています。近年は日本でも春のイベントとして広まり、卵やうさぎのモチーフを街なかやショッピングモールなどで見かける機会が増えてきました。この記事では、イースターの意味や由来から、具体的な楽しみ方まで詳しく解説します