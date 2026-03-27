【阿部和重覚書 1990年代-2020年代】 3月27日発売 価格：4,950円 【拡大画像へ】 河出書房新社は、作家・阿部和重氏がデビュー以来32年間にわたり書き綴った批評、随想など全157篇を集成した「阿部和重覚書 1990年代-2020年代」を、3月27日に発売した。価格は4,950円。 本書はあらゆる角度から真実の歪みを凝視し、警鐘を鳴らしつづけてきた阿部氏が様々な媒体で執筆し