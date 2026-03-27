日本を代表するアーティストとサッカー日本代表レジェンドが共演する新しいエンターテインメント『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』の全情報が解禁となった。【画像】超豪華…！ARTIST UNITED＆JAPAN DREAMS メンバー同イベントは4月4日に埼玉スタジアム2002にて開催される。事務所の垣根を越えた豪華アーティストが集結し、このイベントならではのドリームマッチが実現。サッカーとライブ、