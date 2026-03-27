サッカー元日本代表×ボーイズグループのドリームマッチ 全選手＆背番号＆内容解禁 ハーフタイムSPライブはBMSGメンバー＆手越祐也
日本を代表するアーティストとサッカー日本代表レジェンドが共演する新しいエンターテインメント『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』の全情報が解禁となった。
【画像】超豪華…！ARTIST UNITED＆JAPAN DREAMS メンバー
同イベントは4月4日に埼玉スタジアム2002にて開催される。事務所の垣根を越えた豪華アーティストが集結し、このイベントならではのドリームマッチが実現。サッカーとライブ、バラエティ企画が融合した構成で実施予定だ。
内容は「OPENING」「サッカー対決 1stラウンド」「アーティスト対決企画1（観客も巻き込んだ参加型ゲーム企画など）」「ハーフタイムスペシャルライブ」「サッカー対決 2ndラウンド」「アーティスト対決企画2（サッカーをテーマにした予測不能の対決企画など）」「サッカー対決 3rdラウンド（最終戦）」「ENDING」が予定されている。
サッカー対決のチーム分けも決定。アーティスト中心のチーム「ARTIST UNITED」は、日本代表レジェンド・北澤豪が選手兼監督として率いる。一方、レジェンド中心の「JAPAN DREAMS」は本田圭佑が選手兼監督として指揮を執り、SKY-HIと手越祐也もチームの一員として参戦する。なお、出演メンバーは全員、自身で選んだ“この日限りの背番号”を背負いピッチに立つ。
サッカー対決の合間には、アーティスト同士がチームに分かれ、観客約3万人と一体となって楽しめる対決企画を実施。ボール発射マシンから次々と繰り出されるボールに挑戦するシュート企画や、スタンドから投入される巨大ボールを使った観客参加型ゲームなど、サッカーのスキルに関係なく誰もが楽しめるエンターテインメント企画が展開される。
そして、ハーフタイムスペシャルライブでは、BMSGメンバーによるパフォーマンスに加え、手越によるライブも決定。SKY-HI書き下ろし楽曲の披露など、この日限りの特別なステージが繰り広げられる。
サッカーの真剣勝負と、ここでしか見ることのできないライブパフォーマンス、そしてバラエティ企画が融合する、一夜限りのスペシャルイベントとなる。
■『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』
日時：4月4日（土） 開場／正午 開演／午後2時（予定）
会場：埼玉・埼玉スタジアム2002
■ARTIST UNITED ※五十音順
選手兼監督：北澤豪
ADAM（STARGLOW）／飯島颯（SUPER★DRAGON）／ITARU（龍宮城）／浦野秀太（OWV）／カイ（超特急）／佐野雄大（INI）／JUNON（BE:FIRST）／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／瀬口黎弥（FANTASTICS）／SOTA（BE:FIRST）／高塚大夢（※高＝はしごだか INI）／タクヤ（超特急）／TOY（ENJIN）／冨田侑暉（龍宮城）／中川勝就（OWV）／中島颯太（FANTASTICS）／ハル（超特急）／八木勇征（FANTASTICS）／山中柔太朗（M!LK）／RIKU（THE RAMPAGE）／RYUHEI（BE:FIRST）
■JAPAN DREAMS ※五十音順
選手兼監督：本田圭佑
柿谷曜一朗／佐藤寿人／SKY-HI／鈴木啓太／田中順也／坪井慶介／手越祐也／中澤佑二／福西崇史／松井大輔／南雄太／安田理大
■ARTIST UNITED 背番号 ※五十音順
ADAM（＃19）／飯島颯（＃18）／ITARU（＃29）／浦野秀太（＃35）／カイ（＃2）／佐野雄大（＃104）／北澤豪（＃8）／JUNON（＃23）／砂田将宏（＃7）／瀬口黎弥（＃1）／SOTA（＃25）／高塚大夢（＃32）／タクヤ（＃4）／TOY（＃17）／冨田侑暉（＃5）／中川勝就（＃63）／中島颯太（＃11）／ハル（＃14）／八木勇征（＃9）／山中柔太朗（＃10）／RIKU（＃16）／RYUHEI（＃66）
■JAPAN DREAMS 背番号 ※五十音順
柿谷曜一朗（＃8）／佐藤寿人（＃11）／SKY-HI（＃12）／鈴木啓太（＃13）／田中順也（＃18）／坪井慶介（＃2）／手越祐也（＃1054）／中澤佑二（＃22）／福西崇史（＃23）／本田圭佑（＃4）／松井大輔（＃22）／南雄太（＃18）／安田理大（＃13）
■場内実況・解説
山本紘之（日本テレビアナウンサー・実況）
林陵平（解説）
ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー・ピッチリポーター）
【画像】超豪華…！ARTIST UNITED＆JAPAN DREAMS メンバー
同イベントは4月4日に埼玉スタジアム2002にて開催される。事務所の垣根を越えた豪華アーティストが集結し、このイベントならではのドリームマッチが実現。サッカーとライブ、バラエティ企画が融合した構成で実施予定だ。
サッカー対決のチーム分けも決定。アーティスト中心のチーム「ARTIST UNITED」は、日本代表レジェンド・北澤豪が選手兼監督として率いる。一方、レジェンド中心の「JAPAN DREAMS」は本田圭佑が選手兼監督として指揮を執り、SKY-HIと手越祐也もチームの一員として参戦する。なお、出演メンバーは全員、自身で選んだ“この日限りの背番号”を背負いピッチに立つ。
サッカー対決の合間には、アーティスト同士がチームに分かれ、観客約3万人と一体となって楽しめる対決企画を実施。ボール発射マシンから次々と繰り出されるボールに挑戦するシュート企画や、スタンドから投入される巨大ボールを使った観客参加型ゲームなど、サッカーのスキルに関係なく誰もが楽しめるエンターテインメント企画が展開される。
そして、ハーフタイムスペシャルライブでは、BMSGメンバーによるパフォーマンスに加え、手越によるライブも決定。SKY-HI書き下ろし楽曲の披露など、この日限りの特別なステージが繰り広げられる。
サッカーの真剣勝負と、ここでしか見ることのできないライブパフォーマンス、そしてバラエティ企画が融合する、一夜限りのスペシャルイベントとなる。
■『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』
日時：4月4日（土） 開場／正午 開演／午後2時（予定）
会場：埼玉・埼玉スタジアム2002
■ARTIST UNITED ※五十音順
選手兼監督：北澤豪
ADAM（STARGLOW）／飯島颯（SUPER★DRAGON）／ITARU（龍宮城）／浦野秀太（OWV）／カイ（超特急）／佐野雄大（INI）／JUNON（BE:FIRST）／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／瀬口黎弥（FANTASTICS）／SOTA（BE:FIRST）／高塚大夢（※高＝はしごだか INI）／タクヤ（超特急）／TOY（ENJIN）／冨田侑暉（龍宮城）／中川勝就（OWV）／中島颯太（FANTASTICS）／ハル（超特急）／八木勇征（FANTASTICS）／山中柔太朗（M!LK）／RIKU（THE RAMPAGE）／RYUHEI（BE:FIRST）
■JAPAN DREAMS ※五十音順
選手兼監督：本田圭佑
柿谷曜一朗／佐藤寿人／SKY-HI／鈴木啓太／田中順也／坪井慶介／手越祐也／中澤佑二／福西崇史／松井大輔／南雄太／安田理大
■ARTIST UNITED 背番号 ※五十音順
ADAM（＃19）／飯島颯（＃18）／ITARU（＃29）／浦野秀太（＃35）／カイ（＃2）／佐野雄大（＃104）／北澤豪（＃8）／JUNON（＃23）／砂田将宏（＃7）／瀬口黎弥（＃1）／SOTA（＃25）／高塚大夢（＃32）／タクヤ（＃4）／TOY（＃17）／冨田侑暉（＃5）／中川勝就（＃63）／中島颯太（＃11）／ハル（＃14）／八木勇征（＃9）／山中柔太朗（＃10）／RIKU（＃16）／RYUHEI（＃66）
■JAPAN DREAMS 背番号 ※五十音順
柿谷曜一朗（＃8）／佐藤寿人（＃11）／SKY-HI（＃12）／鈴木啓太（＃13）／田中順也（＃18）／坪井慶介（＃2）／手越祐也（＃1054）／中澤佑二（＃22）／福西崇史（＃23）／本田圭佑（＃4）／松井大輔（＃22）／南雄太（＃18）／安田理大（＃13）
■場内実況・解説
山本紘之（日本テレビアナウンサー・実況）
林陵平（解説）
ラルフ鈴木（日本テレビアナウンサー・ピッチリポーター）