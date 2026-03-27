フジテレビの清水賢治社長は27日、東京・台場の同局で会見を行い、4月改編の所感などについて語った。フジテレビの清水賢治社長同局では、再生・改革の一環としてリブランディングプロジェクトを進めており、80年代に生まれた「楽しくなければテレビじゃない」に代わる企業メッセージなどを、第三者委員会の報告があった昨年3月31日から1年経ったタイミングで発表する予定だったが、5月の決算発表のタイミングに延期することを明か