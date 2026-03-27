シェアサイクルステーション高松市寿町 高松市は、電動アシスト自転車を手軽に借りられるサービスの実証事業について、台数を増やした上で期間を延長することを決めました。 実証事業は、高松市が民間事業者と連携して2025年4月から行っているもので、電動アシスト自転車を1台15分200円で借りることができます。 当初、3月末までの予定でしたが、需要や課題をさらに把握するため、最大1年間延長するこ