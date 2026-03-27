FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨んだイタリア代表のFWモイーズ・キーンが、北アイルランド代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフが行われ、パスA・準決勝ではイタリアと北アイルランドが対戦。イタリアは3大会連続でプレーオフに回った中、2014年のブラジル大会を最後に2大会連続でワールドカップ出場