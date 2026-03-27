ユトレヒトのロン・ヤンス監が佐野航大に言及日本に縁を持つオランダ1部ユトレヒトを率いるロン・ヤンス監督は、希望が叶うならば日本代表から3人選手を獲得したいと、オランダメディア「VOETBAL PRIMEUR」で語った。ヤンス監督は1987-88シーズン、まだ実業団という形態だった当時の日本サッカーリーグ（JSL）のマツダに加入。のちに日本代表の監督となるハンス・オフト氏の誘いによるものだった。1シーズンで退団したが、同メ