一般社団法人Jミルクは24日、都内で『牛乳でスマイルプロジェクト』の優良事例報告会を開催。「ご当地牛乳トレカ」など、多彩な施策を紹介した。【動画】牛乳で笑顔になれる最高の事例7選同プロジェクトは、農林水産省とJミルクが2022年6月に立ち上げた、牛乳・乳製品の消費拡大に向けた官民連携の取り組み。全国の酪農・乳業関係者による需要拡大の好事例を共有し、業界全体での牛乳の消費拡大を狙う。今回の報告会で、消費