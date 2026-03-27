清水FWオ・セフンが記録した数値が話題清水エスパルスに所属するFWオ・セフンが驚異的なスタッツを叩き出している。SNSでは、オ・セフンが記録した「81」の数字が「ひとりだけレベチ」「すごっ！」など注目を集めている。オ・セフンは今季、FC町田ゼルビアから期限付き移籍で清水に約2年ぶりに復帰を果たした。ここまでJ1百年構想リーグで7試合に出場し、3得点を決めている。身長194センチの誇る韓国人FWは第8節終了時点で空中