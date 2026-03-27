清水FWオ・セフンが記録した数値が話題

清水エスパルスに所属するFWオ・セフンが驚異的なスタッツを叩き出している。

SNSでは、オ・セフンが記録した「81」の数字が「ひとりだけレベチ」「すごっ！」など注目を集めている。

オ・セフンは今季、FC町田ゼルビアから期限付き移籍で清水に約2年ぶりに復帰を果たした。ここまでJ1百年構想リーグで7試合に出場し、3得点を決めている。身長194センチの誇る韓国人FWは第8節終了時点で空中戦勝利数が81回。2位が東京ヴェルディFW染野唯月とヴィッセル神戸FW小松蓮の37回のため、ダブルスコア以上の大差をつけてトップを独走している。

この驚異的な数字に対し、SNSでは「ひとりだけレベチ」「すごっ！」「モヤモヤも解決してくれる」「競い負けしてるイメージないもんな」といったコメントが寄せられていた。なお、オ・セフンの存在が大きく影響し、清水のチーム全体の空中戦勝利数が180回でリーグトップ（2位はファジアーノ岡山で163回）となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）