【「ビッグコミックスペリオール」第8号】 3月27日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第8号を3月27日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭カラーは「外道の歌」の渡邊ダイスケ氏の完全新作ディストピアマンガ「宇宙人はいらない」。 「瞬きの音」は今号が最終回。完結巻となる第4集は3月30日に発売される。