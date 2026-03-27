元総合格闘家の浅倉カンナ（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。改めて第1子出産を報告した。【写真】「めちゃくちゃ覚えやすい」改めて第1子出産を報告し、子の体重を公表した浅倉カンナ浅倉は「3/24 3240g ベビ爆誕 産まれてきてくれてありがとう」と投稿。生まれたての赤ちゃんと手を握る写真を公開した。コメント欄では「おめでとう」と祝福の声が続々と寄せられている。中には「3/24の3240gってめちゃくちゃ覚え