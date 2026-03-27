(公財)飯島藤十郎記念食品科学振興財団(飯島幹雄理事長＝山崎製パン副社長)は新たに、大学院生を対象にした奨学金事業を開始した。返済義務のない給付型奨学金で、月額23万円･年間276万円を支給する。同財団ではこれまで、食品科学分野の学術研究への助成などを行ってきたが、博士課程へ進む学生の減少を食い止めたいとして、新たに奨学金制度を立ち上げた。同財団評議員を務める大澤俊彦氏(名古屋大名誉教授)は「管理栄養士などの