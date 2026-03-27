工藤大輝（Da-iCE）が初めてトータルプロデュースを手掛けるガールズコレクティブ（ガールズダンス＆ボーカルグループ）・Re:inc.。数年前から水面下で始動させていたこのプロジェクトの全貌について。そして、このたび完成した記念すべき1st EP『Pre:inc.』について、工藤大輝とメンバー（LIKO、SAKI、NENE、RANA、VALE）にがっつりと語ってもらった。Re:inc.のコンセプト、音楽性、各メンバーのストーリーと採用理由、1st EP全曲