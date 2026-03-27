AI企業のCohereがオープンソースの音声認識(ASR)モデル「Transcribe」を2026年3月26日に発表しました。このモデルは英語、日本語、中国語、韓国語、ベトナム語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、オランダ語、ポーランド語、アラビア語に対応しており、Hugging Faceからダウンロードできるほか、CohereのAPI経由でも試用できるようになっています。Cohere Transcribe: state-of-the-art s