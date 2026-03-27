BTSのTikTokにて、メンバー7人が縦一列に並んで映画『タイタニック』を真似するような動画が公開され、話題を集めている。 【動画】BTSの仲良しっぷりにファン歓喜！7人のタイタニックごっこ【写真】BTSがオフショット大量公開①～⑧ ■ディカプリオが6人!? BTSのタイタニックごっこ 新曲「SWIM」MVの撮影現場にて、船乗りのような白シャツ姿で揃えたメンバー7人。動画にはまずSUGA（シュガ）とJIM