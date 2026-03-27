BTSのTikTokにて、メンバー7人が縦一列に並んで映画『タイタニック』を真似するような動画が公開され、話題を集めている。

【動画】BTSの仲良しっぷりにファン歓喜！7人のタイタニックごっこ【写真】BTSがオフショット大量公開①～⑧

■ディカプリオが6人!? BTSのタイタニックごっこ

新曲「SWIM」MVの撮影現場にて、船乗りのような白シャツ姿で揃えたメンバー7人。動画にはまずSUGA（シュガ）とJIMIN（ジミン）が登場し、両手を広げうっとりと海を眺めるシュガを、背後からジミンが支える。

ふたりでローズとジャックに扮しているのかと思いきや、ジミンの背後には同じように腰に手を置いて支えるJIN（ジン）、JUNG KOOK（ジョングク）、RM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、V（ヴィ）の姿が。しばらく世界観に入り込んでいたが、後列の、RM、J-HOPE、Vは、堪えきれず笑みを浮かべる。7人の仲のよさが存分に伝わってくる動画に仕上がった。

SNSでは「可愛すぎるって」「タイタニック少年団」「後ろにディカプリオ候補があと5人もいたw」「7人でタイタニックしてるの可愛すぎでしょ」「ディカプリオ何人おるんｗ」と反響を集めている。

■ジョングク、ジミン、Vの“マンネズ”が自撮り！BTSのオフショット

またグループのInstagramでは、「SWIM」MV、パフォーマンスビデオの現場で撮影されたオフショットを多数公開。スクロールするごとにジョングク、ジン、J-HOPE、RMとどんどんメンバーが増えていく投稿や、ジョングク、ジミン、Vの“マンネズ”（年少組）が自撮りするショット、階段を降りてくるシュガをメンバーが笑顔で迎えるような様子がアップされている。

この他、メンバーそれぞれが個人のInstagramで撮影のオフショットを続々公開している。

■アヒルの浮き輪にはまるBTS V（12、13枚目）

■舷窓越しのBTSジン

■ネイビーニットで肌をチラ見せしたBTS SUGA

■BTS RMは、水兵ルックのメンバーショットを公開

■BTS J-HOPEは船上での撮影を動画込でたっぷり振り返る