《今後、混雑する施設などのモデルケースにしてほしい》《中の人、優秀すぎる》《入園状況をこまかく教えてくれて助かる》【写真】大好きな“オランママ”にキスをするパンチくんなど、パンチくん人気に沸く市川市動植物園の対応が素晴らしいとSNSで話題だ。コメントの「中の人」とは、同動植物園の責任者である、安永崇課長のこと。Xで、「おはようございます。中の人、安永です」とつぶやいたことから始まり、飼育員など動物