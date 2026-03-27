食習慣の改善が続かない人には、いくつか共通するつまずき方がある。さらに厄介なのは、原因を見誤ったまま「健康食品を足す」といった表層的な行動だけを積み重ね、結局何も変わらずに終わってしまうことだ。だが、食習慣を変える鍵は、意志や根性ではなく、理想的な選択が自然に続く「仕組み」をどう作るかにあるという。 【画像】「まずい」と思うから続かない…食習慣改善の鍵は“美味しい健康食” 『予防医療の医師