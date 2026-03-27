Appleがプロフェッショナル向けデスクトップであるMac Proの販売を終了したことを正式に認めました。Apple関連ニュースサイトの9to5Macに対し、Appleは今後新しいバージョンのMac Proを設計する計画はないと明言しており、事実上Mac Proという製品ラインそのものが廃止されることになりました。Apple discontinues the Mac Pro with no plans for future hardware - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/03/26/apple-discontinues-the