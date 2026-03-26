とちぎテレビ 子どもたちの防災教育に役立ててもらおうと、下野市に本社を置く企業が２５日、来月小学校に入学する新１年生に防災ズキンを贈りました。 下野市の小学校に防災ズキンを贈ったのは、市内に本社を置く農業資材メーカー「誠和。」です。この会社では、子どもたちの安全を守り、防災教育に役立ててもらおうと入学式を前に防災ズキンを寄贈していて、今年で６年目となりました。 下野市役所では２５