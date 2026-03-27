『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』は現在、徐々にキャスト情報が明らかになっている状態だ。このほど『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』マイケル・マンドが、SNSで作品への期待をシェアした。 マンドが演じる役柄は不明。自身はSNSで出演ニュースをシェアし、「この美しいSFオペラに参加する。アニメへのラブレターだ」とコメント。ガンダムのイラストも添付された。