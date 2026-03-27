望海風斗主演、スペイン映画界の名匠ペドロ・アルモドバルによる傑作映画を原作としたミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」が、6月7日から上演される。本作は、ある日、唐突に恋人から別れを告げられた女優のぺパが、彼のアパートへ向かったことで、元妻やその息子、新しい恋人といった存在を知り、事態が混乱を極めていく様子を描いたラテンミュージカルコメディー。望海は、主人公のぺパを演じる。望海に本作への意気込み