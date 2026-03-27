最新のIntel Core Ultraシリーズ3プロセッサIntel Core Ultra 7 355（Panther Lake）を搭載した14型ノートPC、Lenovo「Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」をレビューします。Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Editionは、14型2.8K有機ELディスプレイ搭載で実測約956gという軽さのプレミアムモバイルノートPC。前モデル（Gen 10）から約215gもの軽量化を果たしつつ、CPUをLunar LakeからPanther Lakeに刷新し、最大49TOPSのNP