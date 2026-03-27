高市政権の深層で何が起きているのか。圧倒的多数与党となった現政権は強引な国会運営を続けているが、アメリカとイスラエルの先制攻撃に端を発するイラン戦争、また日中関係の悪化は政権を根本から揺るがしかねない。永田町の水面下では何が起きているのか。高市首相の誕生に至る暗闘を描き出す。 【画像】高市首相誕生の流れを作った自民重鎮議員の決断 一強、高市政権の霞が関の評判 自民党の高市早苗政権が3月13日の衆院予