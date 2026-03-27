上沢が日本ハム伊藤との開幕投手対決を「今回もすごくいい舞台で投げ合える」と心待ちにした。昨季はクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第3戦で顔を合わせ、七回途中6失点（自責5）で敗戦投手。伊藤は8回無失点の快投だっただけに「CSで負けたのでやり返したい」と誓った。日本ハム時代を含め5年ぶり3度目の大役。「勝てる確率を上げられるような投球をしたい」と強調した。