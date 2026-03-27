4年目で初の開幕投手を務めるヤクルト・吉村は「本当に大変光栄なこと。しっかりとチームに勢いをつけられるようなピッチングをしたい」と闘志を燃やした。昨季は2試合で防御率4・09だったDeNAとの対戦に「どんどん振ってくるバッターが多い」と警戒。「一人一人しっかり切っていければ。ランナーがいる状態で上位に回さないように」と意気込んだ。