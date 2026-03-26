2028年に開催される全国植樹祭に向けて、3月26日に大会のテーマとシンボルマークがお披露目されました。2028年に高知県内で開催される全国植樹祭の大会テーマは、「黒潮に恵み届ける森づくり」。県外からを含め1510点の応募の中から選ばれました。また、シンボルマークは326点の応募の中から、苗木とショベルを持ったくろしおくんの背景に沈下橋やユズを描いた作品が選ばれました。26日、高知市内のホテル