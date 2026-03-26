サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）が、きょう26日午後9時から放送される。それに先立って、練習生・今江陸斗（IMAE RIKUTO）の出自が明らかになった。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生放送に先立ち、公式YouTubeで公開された「#1先行公開」では、「レベル分けテスト」のグル