『日プ新世界』元プロ野球選手・今江敏晃の息子が登場「憧れの像はお父さんです」 父のコメントも
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）が、きょう26日午後9時から放送される。それに先立って、練習生・今江陸斗（IMAE RIKUTO）の出自が明らかになった。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
放送に先立ち、公式YouTubeで公開された「#1先行公開」では、「レベル分けテスト」のグループで登場する場面が映し出された。ラストには「フルスイング」というチームで、今江陸斗（IMAE RIKUTO）と柳谷伊冴（YANAGIYA ISSA）が登場した。
映像内では、今江陸斗の父が、元プロ野球選手の今江敏晃だと判明。陸斗は「3歳の時から勝手にグローブとバッドをもって野球を始めてました。アイドルを目指したきっかけにもなってますし、いつ試合終わりにみんなが寝てる中、1人素振りをしていたり、練習をしてるっていうところを見て、人として尊敬したので、こういう人になりたい、こういうアイドルになりたいっていう憧れの像はお父さんです」と語っている。
また、父のインタビュー映像も。敏晃は「陸斗が高校で野球を一区切りさせた中で、ダンスを見つけて本当に一生懸命やっている姿は親としては非常にうれしく思います」とコメント。現在、敏晃は、韓国のプロ野球チームサムスンライオンズのコーチに就任している。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
放送に先立ち、公式YouTubeで公開された「#1先行公開」では、「レベル分けテスト」のグループで登場する場面が映し出された。ラストには「フルスイング」というチームで、今江陸斗（IMAE RIKUTO）と柳谷伊冴（YANAGIYA ISSA）が登場した。
また、父のインタビュー映像も。敏晃は「陸斗が高校で野球を一区切りさせた中で、ダンスを見つけて本当に一生懸命やっている姿は親としては非常にうれしく思います」とコメント。現在、敏晃は、韓国のプロ野球チームサムスンライオンズのコーチに就任している。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。