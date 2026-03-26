232万円で高コスパ日産の5ドアハッチバックカー「ノート」。コンパクトな車体とコスパの良さから、多くのユーザに愛される日産の主力車種のひとつです。そして現在販売中のラインナップの中で、最も安価なモデル「X 2WD」に注目してみます。いったいどのようなモデルなのでしょうか。2005年に初登場した初代ノート。「低燃費系でビュンビュン系」というユニークなCMを打ち出した一方、使い勝手のよさから発売当初から多く