232万円で高コスパ

日産の5ドアハッチバックカー「ノート」。コンパクトな車体とコスパの良さから、多くのユーザに愛される日産の主力車種のひとつです。



そして現在販売中のラインナップの中で、最も安価なモデル「X 2WD」に注目してみます。いったいどのようなモデルなのでしょうか。

2005年に初登場した初代ノート。「低燃費系でビュンビュン系」というユニークなCMを打ち出した一方、使い勝手のよさから発売当初から多くの人気を集めました。

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2012年に登場した2代目では、マイナーチェンジによりガソリンエンジンを発電専用とし、モーターで駆動するシリーズ式ハイブリッドシステムの「e-POWER」を搭載。

現行型は3代目で2020年11月に発売されています。ガソリンモデルは消滅し、1.2リッター3気筒エンジンのe-POWER搭載車のみのラインナップとなっています。

先進機能では「360°セーフティサポート」が搭載されており、より安全で快適な走りが実現されました。

また、2021年には上等な設えを持つ派生モデルの「ノートオーラ」を新設定。さらに、スポーティな装備や走行性能を備えた「ノートオーラNISMO」も追加設定されています。

2024年にはマイナーチェンジが実施されており、最新の「デジタルVモーション」グリルのフロントデザイン採用やLEDヘッドライトの標準化、そのほか機能や使い勝手が向上しています。

現在販売中のモデルは2025年8月に一部仕様変更が実施されたもので、先進装備の機能向上と法規適合、使い勝手の向上を図っています。

先進装備についてはシリーズ全車で、走行中に車両や歩行者を検知し、衝突回避をアシストする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を拡大。

左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させ、より事故リスクを低減させています。

また、「後席リマインダー」を全グレードに標準設定しました。これは後席への人や荷物の置き去りを防止する機能で、降車前にドライバーへ知らせるものとなります。

ノートシリーズのラインナップと価格（消費税込）はノートが232万8700円から261万4700円、ノートオーラが282万1500円から319万8800円、ノートオーラNISMOが312万5100円から353万1000円です。

このほか、専用装備や内装を持つカスタムモデル「AUTECH LINE」「AUTECH」「AUTECH CROSSOVER」などもあります。

そして、現行のノートシリーズで最も安価に購入できるのが「ノート X 2WD」です。

ノートはカスタムモデルやノートオーラなどの上級モデルを除いて、Xグレード1タイプのみの設定です。上級モデルとは違い、非常にベーシックかつシンプルな装備の実用的なものとなっています。

ボディサイズは全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mmで、ホイールベースは2580mm。

エクステリアには、水引をイメージした16インチフルホイールカバーやカラードグリル、洗練されたデザインのLEDヘッドランプなどがあしらわれています。

選べるボディカラーには、モノトーン10色と2トーン2色の計12色を用意。

インテリアはブラックを基調とした落ち着いたデザイン。9インチの高解像度大型モニターや多彩な収納スペースなど、ベーシックなグレードながら利便性は十分です。

パワーユニットには1.2リッター3気筒エンジンと電気モーターを組み合わせたe-POWERを搭載。燃費は28.4km／L（WLTCモード）という高い数値をマークしています。ちなみにこの燃費は、ノートシリーズのなかで最も優れた数値となっています。

モーターの最高出力は116ps、最大トルクは280Nmを発生。基本の走行性能も、コンパクトカーとしては十分に満足できるレベルに仕上げられています。

最安モデルでありながら、ブレーキホールドやインテリジェントキー、アームレスト、オートエアコンなどの快適・機能装備や、ピアノブラック仕上げのパネル、ドアの布張りなど、十分以上の装備を持ちます。

先進機能も「プロパイロット」はオプションですが、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱防止支援システム、踏み間違い防止などの360°セーフティアシストは標準搭載。充実した内容です。

最安モデルとなるノート X 2WDの販売価格（消費税込）は232万8700円。

燃費性能と実用性を兼ね備えた、コスパに優れたモデルです。とにかく燃費重視というユーザーにもおすすめでしょう。